Paris, le 13 novembre 2045

Amélie-Myriam Chelly

2045. Vincent, rescapé des attentats du 13 novembre 2015, tient à honorer la mémoire des victimes, en compagnie de ses plus proches amies. Mais une menace a grandi dans l'ombre et plane sur les commémorations : celle d'un groupe islamiste émergent prêt à tout pour semer la terreur. Car en trente ans, le monde a bien changé. L'ordre international a basculé : la Russie et la Chine ont imposé leur puissance. L'IA rédige des livres par milliers. Les événements se vivent désormais en réalité virtuelle. Parallèlement au danger qui croît à l'insu de tous, un séisme intime secoue le cercle d'amis. Tous cachent en effet un secret et tremblent qu'il ne soit révélé. Entre menaces extérieures et conflits intérieurs, espoirs et désillusions, les âmes se dévoilent, prises dans les tourments d'un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre... mais pas tout à fait un autre non plus. Un roman d'anticipation glaçant qui entremêle réflexions actuelles et interrogations sur notre futur proche. Une lecture haletante. Sociologue, iranologue, chercheur associé au CEAO Sorbonne nouvelle et au CADIS (EHESS-CNRS), chargée d'enseignement à l'IPJ Dauphine, Amélie M. Chelly est experte en relations internationales, évolution du terrorisme islamiste et enjeux sécuritaires contemporains. Elle a notamment publié, aux Editions du Cerf, le Dictionnaire des islamismes et Le Coran de sang.

Par Amélie-Myriam Chelly
Chez Cerf

|

Auteur

Amélie-Myriam Chelly

Editeur

Cerf

Genre

Science-fiction

Commenter ce livre

 

Paris, le 13 novembre 2045

Amélie-Myriam Chelly

Paru le 02/10/2025

272 pages

Cerf

21,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782204172417
9782204172417
© Notice établie par ORB
plus d'informations

