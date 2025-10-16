Termine balzac - une enquete de julie lantilly (coll. geste noir)

La paisible cité des bords de Loire est le théâtre d'un drame discret : un vieux viticulteur, très riche, ne conçoit le mariage de sa fille qu'avec un garçon très riche. Dans " Terminé Balzac ! ", Julie Lantilly, journaliste au Courrier Ligérien de Saumur découvre avec étonnement que ce qui était possible au XIXe siècle, l'est encore aujourd'hui. Bien sûr le contexte s'est modifié, mais les mentalités sont restées. Dans les discrets hôtels du centre-ville, il n'est pas si certain que l'argent ait perdu de son importance. Comme souvent, c'est l'évolution de la condition de la femme qui est à l'origine de biens des changements, et notre dynamique journaliste en est le témoin.