L'amour véritable n'attend rien en retour, il rayonne comme le soleil et embrasse toute vie. ? Peter Deunov, maître spirituel bulgare du XXe siècle, a consacré son enseignement à révéler cette source infinie d'amour qui transforme le coeur et illumine le monde. A travers des paroles profondes, des méditations et des enseignements lumineux, ce livre invite le lecteur à découvrir et à vivre l'amour inconditionnel : un amour qui guérit et apaise,? un amour qui unit les âmes au-delà des différences,? un amour qui ouvre les portes de la véritable liberté intérieure. ? "L'amour est la plus grande force de l'univers. Celui qui vit dans l'amour inconditionnel entre déjà dans le Royaume de Dieu".