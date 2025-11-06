Tricoter avec les poils de mon chien

"Un classique qui a suscité un véritable engouement". The New York Times Et si les poils de votre chien ne bouchaient plus votre aspirateur, et devenaient votre prochaine écharpe moelleuse ? Avec humour et savoir-faire, Kendall Crolius vous initie à l'art inattendu, mais bien réel, du tricot canin. Vous avez bien lu : vous allez désormais récupérer les poils de votre chien pour leur donner une seconde vie, et vous habiller avec, de manière artisanale et écologique. N'est-ce pas formidable ? Au programme : récolte, filage et transformation du pelage de votre compagnon à quatre pattes (oui, même les chats peuvent être concernés) en vêtements uniques, doux et élégants, aussi bien pour vous que pour vos animaux de compagnie. Du golden retriever au samoyède en passant par le shih tzu, découvrez dans ce guide quelles races sont plus ou moins filables ainsi que des techniques simples et des modèles originaux (bonnet, écharpe, mitaines...) pour créer une nouvelle garde-robe chaude et douillette. Un livre pratique, inspirant et original, devenu culte aux Etats-Unis, qui prouve qu'on peut littéralement porter son chien...