Comptines de Noël T'choupi

Offrez à votre enfant la magie des comptines de Noël avec T'choupi ! Un livre sonore pour découvrir et chanter les plus belles chansons de Noël dès 2 ans ! Ce livre sonore réunit les plus belles chansons de Noël que les enfants adorent : "Mon beau sapin", "Vive le vent", "Neige blanche", "La marche des rois", "Nuit de Noël" et "L'as-tu vu ? ". Chaque comptine est associée à un bouton illustré que votre enfant prendra plaisir à activer pour écouter la mélodie. Ce livre musical accompagnera votre enfant pendant toute la période des fêtes , lui permettant de découvrir et d'apprendre les comptines traditionnelles de Noël tout en s'amusant avec son personnage préféré !