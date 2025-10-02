Inscription
Comptines de Noël T'choupi

Thierry Courtin

Offrez à votre enfant la magie des comptines de Noël avec T'choupi ! Un livre sonore pour découvrir et chanter les plus belles chansons de Noël dès 2 ans ! Ce livre sonore réunit les plus belles chansons de Noël que les enfants adorent : "Mon beau sapin", "Vive le vent", "Neige blanche", "La marche des rois", "Nuit de Noël" et "L'as-tu vu ? ". Chaque comptine est associée à un bouton illustré que votre enfant prendra plaisir à activer pour écouter la mélodie. Ce livre musical accompagnera votre enfant pendant toute la période des fêtes , lui permettant de découvrir et d'apprendre les comptines traditionnelles de Noël tout en s'amusant avec son personnage préféré !

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

Comptines de Noël T'choupi

Thierry Courtin

Paru le 02/10/2025

12 pages

Nathan

15,95 €

9782095056780
