Découvrez enfin le meilleur des dessins de presse de Will McPhail, l'auteur d' Au-Dedans pour le du New Yorker Ce premier recueil des travaux de Will McPhail pour le New Yorker, composé de plus de 250 dessins alliant grands classiques et nouveautés est un incontournable d'humour et de sensibilité. Avec son sens aigu du banal et ses dessins animaliers d'une finesse hilarante, Will McPhail est rapidement devenu le plus captivant des jeunes dessinateurs britanniques. Ses dessins se délectent des angoisses quotidiennes de la vie moderne, critiquent la politique contemporaine et s'attaquent aux comportements humains les plus absurdes. Dans cet ouvrage de nouveaux dessins côtoient ses classiques : des souris espiègles et des pigeons opportunistes ouvrent une porte sur la curiosité débordante de McPhail. L'amour et la vermine prouve pourquoi Will McPhail est le dessinateur le plus apprécié de sa génération. Will McPhail est dessinateur au célèbre magazine New Yorker depuis 11 ans et collabore avec Private Eye et le New Statesman. Son premier roman graphique Au-Dedans a été élu livre de l'année par le Guardian et l'Irish Times, a reçu le prix Betty Trask, le prix BD Fnac/France Inter, comics l'ACBD, le prix des libraires FirstPrint et le prix Roberto-Wilson / Bédéis Causa. Will vit à Edimbourg, en Ecosse où il réside depuis ses études en zoologie.