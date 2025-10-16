40 recettes de bouillons et soupes pour une alimentation saine et équilibrée toute l'année Réconfortants, nourrissants et bienfaisants, les bouillons et soupes permettent de purifier l'organisme tout en conservant au mieux les minéraux et vitamines de leurs ingrédients. Ce livre propose 40 recettes de bouillons et soupes pour chaque saison - avec 20 astuces "Maison Gabrielle" pour révéler les secrets des épices, herbes et arômes. Des recettes 100% légumes ou plats complets. Un plan alimentaire est proposé afin de les associer correctement à d'autres aliments, et ainsi composer des menus parfaitement équilibrés ! Lucie Reynier (71) est diététicienne-nutritionniste. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur le thème de l'alimentation saine au quotidien.