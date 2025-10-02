Inscription
#Album jeunesse

Je chante mes émotions !

Nathalie Choux

ActuaLitté
Aidez votre enfant à découvrir et exprimer ses émotions en musique ! Un livre sonore unique avec 6 comptines pour apprendre à reconnaître la joie, la tristesse, la peur et bien plus encore. Accompagnez votre enfant dans la découverte de ses émotions avec ce livre sonore interactif spécialement conçu pour les tout-petits dès 2 ans. A travers l'histoire de Petit Ours Choco qui part se promener et rencontre ses amis, votre enfant explorera six émotions fondamentales : la surprise, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse . Ce nouveau format de livre sonore innovant propose 6 comptines entraînantes , chacune associée à une émotion différente. Grâce aux 6 boutons sonores faciles à actionner, votre enfant pourra déclencher lui-même les mélodies et s'imprégner des différentes émotions à travers la musique et les paroles adaptées. Un outil précieux pour les parents et les éducateurs qui souhaitent accompagner les enfants dans la reconnaissance et l'expression de leurs émotions !

Par Nathalie Choux
Chez Nathan

|

Auteur

Nathalie Choux

Editeur

Nathan

Genre

Livres sonores

Retrouver tous les articles sur Je chante mes émotions ! par Nathalie Choux

Commenter ce livre

 

Je chante mes émotions !

Nathalie Choux

Paru le 02/10/2025

12 pages

Nathan

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782095049539
© Notice établie par ORB
plus d'informations

