Bienvenue à Singapour, et ses recettes authentiques et pleines de caractère ! L'expression locale "So Shiok", que l'on pourrait traduire par "tellement bon" résume à la perfection l'expérience culinaire singapourienne. Véritable reflet de la diversité culturelle de cette ville-Etat, elle mélange les influences malaises, chinoises, indiennes, et quelques touches de cuisine occidentale. Des plats de rue emblématiques aux spécialités raffinées, chaque recette est un voyage sensoriel qui éveille les papilles. Avec des instructions claires et des astuces pratiques, ce livre vous permet de recréer les délices de cette ville dynamique, pour une explosion de goûts à chaque bouchée.