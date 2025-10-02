Mila aime dessiner

Une histoire captivante spécialement conçue pour les apprentis lecteurs ! Suivez Mila et Noé dans une nouvelle aventure créative, avec un texte adapté au niveau 1+ et une version audio pour progresser en autonomie. "Noé admire Mila qui dessine si bien. Lui, il n'y arrive pas très bien. Alors Mila décide de l'aider. Elle lui dicte les étapes à suivre pour réaliser un beau dessin. Noé va-t-il réussir ? " La collection Une histoire à lire tout seul s'adresse aux enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Elle propose de vraies histoires spécialement conçues pour que l'enfant lise en toute autonomie. Les textes suivent pas à pas la progression de la méthode syllabique Regarde, je lis avec Mila et Noé. Niveau 1+ > Avec des mots en images pour commencer à lire des mots plus difficiles = Parfait pour le CP et les débuts en lecture