Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mila aime dessiner

Eric Battut, Nathalie Desforges

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire captivante spécialement conçue pour les apprentis lecteurs ! Suivez Mila et Noé dans une nouvelle aventure créative, avec un texte adapté au niveau 1+ et une version audio pour progresser en autonomie. "Noé admire Mila qui dessine si bien. Lui, il n'y arrive pas très bien. Alors Mila décide de l'aider. Elle lui dicte les étapes à suivre pour réaliser un beau dessin. Noé va-t-il réussir ? " La collection Une histoire à lire tout seul s'adresse aux enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Elle propose de vraies histoires spécialement conçues pour que l'enfant lise en toute autonomie. Les textes suivent pas à pas la progression de la méthode syllabique Regarde, je lis avec Mila et Noé. Niveau 1+ > Avec des mots en images pour commencer à lire des mots plus difficiles = Parfait pour le CP et les débuts en lecture

Par Eric Battut, Nathalie Desforges
Chez Nathan

|

Auteur

Eric Battut, Nathalie Desforges

Editeur

Nathan

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mila aime dessiner par Eric Battut, Nathalie Desforges

Commenter ce livre

 

Mila aime dessiner

Eric Battut, Nathalie Desforges

Paru le 02/10/2025

32 pages

Nathan

3,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095046194
9782095046194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.