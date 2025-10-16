Inspiration Japon

Un merveilleux voyage haut en couleur au pays du Soleil-Levant. Paysages iconiques, boutiques et petites ruelles pittoresques, temples, motifs traditionnels, kimonos raffinés, carpes mukticolores... nous transportent avec admiration dans l'archipel nippon. Chaque page de ce livre de coloriage offre l'opportunité de donner vie à des scènes inspirées de la culture japonaise, tout en profitant d'un moment de détente. Un voyage artistique et culturel, pour les amoureux du Japon et tous ceux en quête de relaxation créative.