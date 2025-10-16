Inscription
Inspiration Japon

Delphine Nagatsuka

Un merveilleux voyage haut en couleur au pays du Soleil-Levant. Paysages iconiques, boutiques et petites ruelles pittoresques, temples, motifs traditionnels, kimonos raffinés, carpes mukticolores... nous transportent avec admiration dans l'archipel nippon. Chaque page de ce livre de coloriage offre l'opportunité de donner vie à des scènes inspirées de la culture japonaise, tout en profitant d'un moment de détente. Un voyage artistique et culturel, pour les amoureux du Japon et tous ceux en quête de relaxation créative.

Par Delphine Nagatsuka
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Delphine Nagatsuka

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Coloriages adultes

Inspiration Japon

Delphine Nagatsuka

Paru le 16/10/2025

64 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791032311479
