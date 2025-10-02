T'choupi super pompier

Avec T'choupi, les tout-petits découvrent l'un de leurs thèmes préférés : les pompiers, dans un beau livre pop-up ! Au fil d'une journée à la caserne, l'enfant s'amuse à identifier les missions, reconnaître les véhicules et plonger dans un univers plein d'action et d'aventures. Ce beau livre animé propose : - Des animations ludiques à chaque page pour participer à l'histoire. - Un univers captivant qui stimule la curiosité et l'imaginaire des enfants. - Un héros adoré des tout-petits, pour apprendre en s'amusant.