#Essais

La fabrique des récits complotistes

Maurice Ronai

Comment ont évolué les récits complotistes ? Quels ingrédients y trouve-t-on systématiquement ? Ce lexique des récits complotistes propose au lecteur de comprendre la façon dont fonctionnent narrativement les théories du complot et d'en retracer l'histoire récente. Crash aérien, catastrophe naturelle, attentat ou tentative d'attentat, assassinat, tuerie de masse, disparition, accident industriel, épidémie... Il suffit qu'un événement un peu exceptionnel se produise pour que la mécanique narrative complotiste se mette en branle. Rares sont les évènements un tant soit peu marquants qui ne disposent pas aujourd'hui de leur double conspirationniste, un récit alternatif qui prend le contrepied des " récits officiels " des médias traditionnels, des gouvernements ou des institutions. Cette fabrique tourne désormais à plein régime, dynamisée par les algorithmes des plateformes, amplifiée par les usines à trolls, boostée par les intelligences artificielles. Libérée des normes épistémiques de la science, de l'enquête journalistique ou de l'enquête judiciaire, cette explosion des récits complotistes donne le sentiment d'une créativité débridée. A y regarder de plus près, ces récits s'avèrent cependant assez peu inventifs : ils reposent, en fait, sur un petit nombre de schèmes narratifs prêts à l'emploi, réutilisés, plaqués, recyclés, dès qu'un nouvel évènement surgit. Ce lexique propose de les cartographier, des false flags au Great Reset en passant par les acteurs de crise et le Nouvel ordre mondial.

Par Maurice Ronai
Chez Premier Parallèle

|

Auteur

Maurice Ronai

Editeur

Premier Parallèle

Genre

Faits de société

La fabrique des récits complotistes

Maurice Ronai

Paru le 15/01/2026

Premier Parallèle

9,00 €

