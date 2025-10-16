Inscription
60 ans de la musique pop

Eric Jean-Jean, Perrine Suquet

ActuaLitté
L'auteur incontournable ! A tous les amoureux de la musique, voici un beau livre sensationnel qui retrace les grandes lignes de la musique pop durant 60 ans, de Love me do des Beatles (62) à aujourd'hui (2022). Découvrez l'histoire de la musique pop à travers plusieurs décennies, avec un retour sur les contextes culturels et des anecdotes inédites : années 60 (Beatles, période hippie, les yéyés...), 70 (de Claude François aux Stones, Abba, les Be Gees ou encore la déferlante Disco), années 80 (le punk, le disco, Freddy Mercury...), années 90 (Bashung, Daho, arrivée des Boy's band et de la musique Rap), années 2000 (Cabrel, Souchon, les bébés rockeurs...). Une véritable plongée dans l'univers musical francophone et international, avec des focus sur les grands artistes et groupes qui ont marqué les décennies et des interviews de spécialistes. Les spécialistes en interview : Philippe Labro (années 60), Yves Bigot (70), Philippe Manoeuvre (80), Olivier Cahin (90), Pedro Winter (2000), Carole Boinet (2010). Préface de Jérôme Soligny.

Histoire de la musique

60 ans de la musique pop

Paru le 16/10/2025

224 pages

19,90 €

9791028534950
