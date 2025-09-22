La garde de l'épée

Dans la défense de la royauté française, les Gardes-Suisses ont été exemplaires. Les événements ont poussé un de leurs officiers, Charles-Henri de Rigo, à épouser dans un premier temps la cause de la chouannerie mayennaise après le massacre des Tuileries. Progressivement, les années de campagne vont faire jouer un rôle de premier plan à ce jeune capitaine, petit parent de Bonaparte. Proche du futur maréchal de Beurnonville et du second des consuls, Cambacérès, le jeune Corse traversera le pays et les événements avec une certitude : servir aussi l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte. Comme l'ensemble de ses camarades jeunes officiers, de royalistes convaincus, ils deviendront progressivement, avec les épreuves, républicains puis bonapartistes.