#Roman francophone

La garde de l'épée

Hervé Gerolami de Rocca Serra, Benoît Hubert

ActuaLitté
Dans la défense de la royauté française, les Gardes-Suisses ont été exemplaires. Les événements ont poussé un de leurs officiers, Charles-Henri de Rigo, à épouser dans un premier temps la cause de la chouannerie mayennaise après le massacre des Tuileries. Progressivement, les années de campagne vont faire jouer un rôle de premier plan à ce jeune capitaine, petit parent de Bonaparte. Proche du futur maréchal de Beurnonville et du second des consuls, Cambacérès, le jeune Corse traversera le pays et les événements avec une certitude : servir aussi l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte. Comme l'ensemble de ses camarades jeunes officiers, de royalistes convaincus, ils deviendront progressivement, avec les épreuves, républicains puis bonapartistes.

Par Hervé Gerolami de Rocca Serra, Benoît Hubert
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Hervé Gerolami de Rocca Serra, Benoît Hubert

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

La garde de l'épée

Hervé Gerolami de Rocca Serra

Paru le 22/09/2025

248 pages

Les Impliqués

23,00 €

ActuaLitté
9791042807344
