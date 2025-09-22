La garde de l'épée

Dans la défense de la royauté française, les Gardes-Suisses ont été exemplaires. Les événements ont poussé un de leurs officiers, Charles-Henri de Rigo, à épouser dans un premier temps la cause de la chouannerie mayennaise après le massacre des Tuileries. Progressivement, les années de campagne vont faire jouer un rôle de premier plan à ce jeune capitaine, petit parent de Bonaparte. Proche du futur maréchal de Beurnonville et du second des consuls, Cambacérès, le jeune Corse traversera le pays et les événements avec une certitude : servir aussi l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte. Comme l'ensemble de ses camarades jeunes officiers, de royalistes convaincus, ils deviendront progressivement, avec les épreuves, républicains puis bonapartistes.
Par
Hervé Gerolami de Rocca Serra, Benoît Hubert Chez
Les Impliqués
Commenter ce livre