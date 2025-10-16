Inscription
AC/DC @50

Martin Popoff

Redécouvrez la carrière et la vie des membres du mythique groupe de rock à travers 50 moments-clés De son premier album High Voltage, en passant par Back in Black, son hit "Highway to Hell" , ou encore Rock or Bust, AC/DC est le plus grand groupe de rock qui a su traverser les décennies et les générations. Martin Popoff vous propose de revivre l'histoire de ce groupe légendaire à travers 50 moments-clés : les plus grands albums, les shows grandioses dans les stades, les changements au sein du groupe et les rôles joués par ses fondateurs Angus et Malcolm Young, ou encore les débuts du chanteur Brian Johnson. Un bel hommage à ce groupe mythique du rock 'n' roll, richement illustré avec des photographies des concerts et des coulisses, des pochettes de 45 tours, des billets de concert...

Par Martin Popoff
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Martin Popoff

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Rock

AC/DC @50

Martin Popoff

Paru le 16/10/2025

192 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028534929
