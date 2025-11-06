Le démonstratif adnominal dans l’oral tchèque et français

L'ouvrage a pour objectif de comparer les usages du démonstratif adnominal défini en français et en tchèque. Il s'agit d'une étude de la langue orale informelle s'appuyant sur des données de conversations et exploitant des outils de textométrie. Ce travail a pour objectif de comparer les usages du démonstratif défini en emploi adnominal dans le registre informel des langues tchèque et française. Il s'appuie sur des données de corpus composées de conversations, annotées et exploitées dans le logiciel textométrique TXM. Outre une comparaison statistique de la fréquence du démonstratif dans les deux langues, le travail opte pour une approche sémantico-référentielle articulée autour de trois axes : (i) le fonctionnement du démonstratif adnominal des deux systèmes au sein des différents régimes d'indexicalité (emplois exophoriques et endophoriques), (ii) les singularités des effets pragmatiques émotionnels produits par le démonstratif et (iii) la grammaticalisation du démonstratif tchèque ten. C'est à ce dernier sujet qu'une attention toute particulière est accordée. Pour l'examiner, le travail mobilise le cadre de la "Concept Types and Determination Theory" de S. Löbner. L'ensemble des analyses s'inscrivent dans une approche contrastive, sous-tendue par des interrogations qui relèvent de la typologie linguistique.