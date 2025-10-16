Inscription
#Essais

Leçons de diplomatie

Gérard Araud

ActuaLitté
"Il y a des moments où soudain l'Histoire s'accélère, sans qu'on sache si ce n'est qu'un remous ou si les rapides se rapprochent. Nous devons nous préparer sans jamais exclure le pire. La France a trop souffert de l'avoir oublié dans le passé pour ne pas le comprendre". Dans cet essai stimulant, Gérard Araud nous livre sa méthode d'analyste et de négociateur chevronné des relations internationales. A partir d'exemples concrets tirés de son expérience et de l'actualité, l'ex-ambassadeur de France décrypte la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, le moteur franco-allemand ou encore le protectionnisme agressif des Etats-Unis. Si le rapport de force mondial s'est modifié aux dépens de l'Occident, la brutalité du retour de Donald Trump a fait voler en éclat l'ordre international. Face à la volonté de puissance de la Chine et à la dynamique impérialiste russe, Gérard Araud nous offre des perspectives inédites sur le rôle que la France et les Européens pourraient jouer afin de réaffirmer leur influence sur la scène mondiale. Ces leçons de diplomaties nous aident à faire face avec lucidité au monde qui vient.

Par Gérard Araud
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Gérard Araud

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Géopolitique

Leçons de diplomatie

Gérard Araud

Paru le 16/10/2025

304 pages

Editions Tallandier

22,50 €

9791021066205
© Notice établie par ORB
