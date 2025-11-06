Joseph Bodin de Boismortier - 1689-1755

De sa Lorraine natale, où il voit le jour en 1689, à la Catalogne française où il se marie en 1720, Joseph Bodin de Boismortier est un compositeur atypique. On connaît peu de choses sur sa formation musicale et c'est comme receveur de la Régie Royale des tabacs pour les troupes en Roussillon qu'il débute sa carrière. Rompu aux sonorités crues et colorées des instruments méridionaux qui se manifestent dans ses premières compositions, il forme, à Perpignan, un premier cercle d'amis avec lesquels il étrenne des duos pour flûte traversière tout en faisant publier à Paris quelques airs qui le font connaître. En 1723, il gagne la capitale où il ne tarde pas à vivre de ses compositions qu'un public friand de musique élégante s'arrache. Génial orchestrateur, compositeur d'une incroyable fécondité, Boismortier écrit pour la majorité des instruments de son époque, sous les formes plus diverses. Poète à ses heures, homme jovial et de bonne compagnie, il connaît à l'automne de sa vie la consécration sur la scène de l'Opéra et de l'Académie Royale de musique. Longtemps après sa mort, on continua à jouer chaque veille de Noël au Concert Spirituel, son grand motet Fugit Nox dans lequel il avait malicieusement inséré des airs traditionnels catalans.