Mes recettes IG bas avec 5 ingrédients max !

Ella Hagege

Dans ce nouvel ouvrage, Ella Hagege, pionnière de l'alimentation à indice glycémique bas, s'est mise au défi de proposer des recettes simples, toujours aussi gourmandes et équilibrées, mais avec une liste d'ingrédients réduite. Au programme, des repas qui font la part belle aux protéines et aux fibres, des douceurs moins sucrées, des bases (pâte à tarte, pâte à empanadas, pâte à buns, pâte pour tortilla...) à décliner à l'envi. Elle nous donne aussi toutes les clefs pour comprendre l'IG bas, ses bienfaits sur l'organisme, les erreurs à éviter, les aliments à privilégier, des conseils anti-fringales, les astuces pour réduire le sucre en douceur, et même 1 planning de repas sur une semaine... Plus d'excuses pour ne pas se mettre à ce mode d'alimentation qui réjouit le corps et les papilles !

Par Ella Hagege
Chez Editions Gallimard

Auteur

Ella Hagege

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Mes recettes IG bas avec 5 ingrédients max !

Ella Hagege

Paru le 02/10/2025

208 pages

Editions Gallimard

22,00 €

9782073120724
© Notice établie par ORB
