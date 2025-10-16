La Conjuration de l'Aube Nouvelle

Forts de leur amour naissant, Reinor et Léorin avancent désormais main dans la main pour déjouer le complot de l'Aube nouvelle visant à déstabiliser le Conseil des Onze de Lunel. Alors qu'Affranchie est attaquée, que la guerre reprend entre l'Ostanie et Nahiil et que les élections sont bousculées, leur route croisera celle de la Clairvoyante Astrid ainsi que du mystérieux Roi de la Rose, qui ourdit dans les bas-fonds de la ville un retour à la monarchie. Reinor et ses compagnons parviendront-ils à enrayer à temps leurs sombres machinations ?