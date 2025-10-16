Inscription
La Conjuration de l'Aube Nouvelle

Ghislain Laurent, Ionomycin

Forts de leur amour naissant, Reinor et Léorin avancent désormais main dans la main pour déjouer le complot de l'Aube nouvelle visant à déstabiliser le Conseil des Onze de Lunel. Alors qu'Affranchie est attaquée, que la guerre reprend entre l'Ostanie et Nahiil et que les élections sont bousculées, leur route croisera celle de la Clairvoyante Astrid ainsi que du mystérieux Roi de la Rose, qui ourdit dans les bas-fonds de la ville un retour à la monarchie. Reinor et ses compagnons parviendront-ils à enrayer à temps leurs sombres machinations ?

Par Ghislain Laurent, Ionomycin
Chez Les mondes flottants

|

Auteur

Ghislain Laurent, Ionomycin

Editeur

Les mondes flottants

Genre

Fantasy

La Conjuration de l'Aube Nouvelle

Ghislain Laurent, Ionomycin

Paru le 16/10/2025

384 pages

Les mondes flottants

24,90 €

9782959517037
