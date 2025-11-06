Inscription
#Essais

Mythes et Constellations

Robin Kerrod

ActuaLitté
Un voyage unique entre mythologie et science : cet ouvrage raconte les histoires fascinantes des dieux, déesses, créatures mythiques et civilisations anciennes qui ont façonné notre compréhension des étoiles, tout en mettant en lumière les découvertes scientifiques majeures liées à l'astronomie. Un livre à la fois conte et guide pratique : il révèle les légendes derrière les noms des constellations et explique comment les repérer dans le ciel nocturne, alliant savoir ancestral et apprentissage concret. Un sujet universel et intemporel. Un poster sur les constellations inclus ! La signature d'un expert renommé : écrit par Robin Kerrod, astronome de renom, membre de la Royal Astronomical Society et auteur de plus de 130 ouvrages à succès sur l'astronomie.

Par Robin Kerrod
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Robin Kerrod

Editeur

Editions Artémis

Genre

Astronomie - Initiation

Mythes et Constellations

Robin Kerrod

Paru le 06/11/2025

128 pages

Editions Artémis

19,95 €

ActuaLitté
9782816023640
© Notice établie par ORB
