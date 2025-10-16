Réseau Royal, tome 3 - Reconquête

La suite tant attendue de la saga incontournable de Wattpad ! Versailles, de nos jours. La monarchie est tombée : après la fuite de Louis XX, les révolutionnaires prennent possession du château, et de la France. Mais pour Thomas comme pour Julie, le combat n'est pas terminé. Parmi les nouveaux maîtres du pays, les luttes d'influence font rage, plus dangereuses que jamais, se prolongeant sur Réseau Royal : le réseau social autrefois muselé par la couronne découvre la liberté. Pour préserver leurs secrets, les deux rivaux pourraient bien être contraints à des alliances inédites. Loin de là, en exil à Biarritz, Louis rassemble comme il le peut les lambeaux de son influence. Catarina et lui n'ont plus qu'un seul objectif : reconquérir les trônes qui leur ont été volés. Dans la tourmente qui les ballotte, l'amour qui les lie est l'une des seules forces sur lesquelles ils peuvent compter. Entre menaces et révélations, drames et héroïsme, la lutte pour le pouvoir se fait explosive...