#Essais

Respire !

Philippe Chavanne

ActuaLitté
Un guide pour comprendre le stress et surtout apprendre à mieux se connaître pour mieux réagir. 12 exercices pratiques et simples pour identifier ses sources de stress et ses symptômes, transformer ses pensées négatives en positives, faire appel à des techniques de relaxation, améliorer son sommeil et simplifier son quotidien. Un outil accessible à tous avec une approche progressive, bienveillante et personnalisée. Sans matériel, à faire chez soi ou n'importe où. Un format pratique et inspirant, facile à transporter avec des espaces pour noter ses ressentis et progrès. Un compagnon pour cultiver plus de sérénité et de joie chaque jour. Idéal pour soi ou pour offrir.

Par Philippe Chavanne
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Philippe Chavanne

Editeur

Editions Artémis

Genre

Gestion du stress

Respire !

Philippe Chavanne

Paru le 06/11/2025

160 pages

Editions Artémis

14,90 €

ActuaLitté
9782816023336
