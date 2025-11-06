Un guide pour comprendre le stress et surtout apprendre à mieux se connaître pour mieux réagir. 12 exercices pratiques et simples pour identifier ses sources de stress et ses symptômes, transformer ses pensées négatives en positives, faire appel à des techniques de relaxation, améliorer son sommeil et simplifier son quotidien. Un outil accessible à tous avec une approche progressive, bienveillante et personnalisée. Sans matériel, à faire chez soi ou n'importe où. Un format pratique et inspirant, facile à transporter avec des espaces pour noter ses ressentis et progrès. Un compagnon pour cultiver plus de sérénité et de joie chaque jour. Idéal pour soi ou pour offrir.
