L'architecte c'est toi !

Ferren Gipson, Rebecca Donnelly, Jocelyn Cho

Une introduction ludique à l'architecture à travers l'observation de 10 bâtiments du quotidien. Des illustrations foisonnantes avec des déta Dans cet ouvrage interactif qui permet de découvrir l'architecture, les enfants se mettent dans la peau des architectes qui conçoivent les bâtiments de notre quotidien, qu'il s'agisse d'un musée, d'un aquarium ou encore d'un supermarché. Il leur faut d'abord comprendre les besoins du public visé et, grâce à des indices, deviner quel bâtiment se cache à la page suivante. Par exemple, de quel bâtiment les élèves et les professeurs ont-ils besoin pour se réunir et parler de science, d'art et d'histoire ? D'une école ! Des textes riches en informations et divertissants accompagnent l'illustration détaillée de chaque bâtiment, pour bien comprendre sa conception et son fonctionnement.

Par Ferren Gipson, Rebecca Donnelly, Jocelyn Cho
Chez Phaidon

Auteur

Ferren Gipson, Rebecca Donnelly, Jocelyn Cho

Editeur

Phaidon

Genre

Divers

L'architecte c'est toi !

Ferren Gipson, Rebecca Donnelly, Jocelyn Cho

Paru le 02/10/2025

48 pages

Phaidon

19,95 €

9781837290673
© Notice établie par ORB
