L'architecte c'est toi !

Une introduction ludique à l'architecture à travers l'observation de 10 bâtiments du quotidien. Des illustrations foisonnantes avec des déta Dans cet ouvrage interactif qui permet de découvrir l'architecture, les enfants se mettent dans la peau des architectes qui conçoivent les bâtiments de notre quotidien, qu'il s'agisse d'un musée, d'un aquarium ou encore d'un supermarché. Il leur faut d'abord comprendre les besoins du public visé et, grâce à des indices, deviner quel bâtiment se cache à la page suivante. Par exemple, de quel bâtiment les élèves et les professeurs ont-ils besoin pour se réunir et parler de science, d'art et d'histoire ? D'une école ! Des textes riches en informations et divertissants accompagnent l'illustration détaillée de chaque bâtiment, pour bien comprendre sa conception et son fonctionnement.