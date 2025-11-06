Vieillir en pleine forme : la sagesse de l'ayurvéda alliée à la science moderne Et si vieillir n'était pas synonyme de déclin, mais d'énergie et de sagesse retrouvées ? La Dre Avanti Kumar-Singh nous livre La Formule Longévité, une méthode accessible qui associe la médecine ayurvédique - héritée de la tradition indienne - aux connaissances scientifiques actuelles. Son approche repose sur des gestes simples et ne nécessite ni équipements complexes, ni ingrédients coûteux, ni expérience préalable de l'ayurvéda. Au fil des pages, découvrez comment : - régénérer les tissus de votre corps pour stimuler mémoire, humeur et vitalité ; - éliminer les toxines responsables de nombreuses maladies chroniques ; - activer votre énergie vitale (prana) par la respiration et le mouvement ; - vivre en phase avec les rythmes de la nature pour mieux dormir, mieux manger et mieux bouger ; - nourrir à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Ancienne médecin urgentiste, la Dre Kumar-Singh a trouvé dans l'ayurvéda des réponses que la médecine occidentale seule ne lui offrait pas. Aujourd'hui, elle transmet une vision inspirante et concrète du vieillissement : non pas comme une perte, mais comme un chemin vers une santé durable et optimale.