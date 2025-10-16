Inscription
#Album jeunesse

La curieuse maison de Koffi

Rhéa Dufresne, Ingrid Valls

Album jeunesse
Un tout-carton de Rhéa Dufresne et d' Ingrid Valls qui arrivera à vous faire sourire assurément ! Koffi est un petit coléoptère déterminé à se trouver une nouvelle maison. Et celle qu'il a dénichée lui semble parfaite en tout point ! Mais des bruits étranges, du vent et des infiltrations d'eau font leur chemin jusqu'à lui, l'empêchent de poser ses boîtes et ses meubles. Où a-t-il donc atterri ? L'album de Rhéa Dufresne Mémé à la plage a gagné le prix Harry Black 2019.

Genre

Tout-carton

La curieuse maison de Koffi

Paru le 16/10/2025

30 pages

13,00 €

9782898153303
