#Roman jeunesse

Casse-Noisette

Natacha Godeau, Silvia Brunetti

Marie-Clara fera tout pour sauver Casse-Noisette avant Noël ! Alors que la famille Stahlbaum commence les préparatifs de Noël, Marie-Clara reçoit un cadeau bien singulier de la part de son parrain : un casse-noisette. Mais son émerveillement grandit lorsqu'elle croit le voir se déplacer tout seul ou lui faire un clin d'oeil... Et quand une armée de souris dirigée par un Roi terrifiant apparaît dans sa chambre, Marie-Clara en est persuadée : Casse-Noisette n'est pas un pantin ordinaire, et il est en danger ! Elle a 24 jours pour percer le mystère de sa malédiction, trouver le Royaume enchanté et vaincre le sortilège qui le condamne. Mais sera-t-elle prête avant Noël ?

Casse-Noisette

Natacha Godeau, Silvia Brunetti

Paru le 02/10/2025

Editions Auzou

11,95 €

9791039565127
