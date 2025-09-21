Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Les 85 couleurs d'Antoine Janot

Dominique Cardon, Iris Brémaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aile de corbeau, fleur de grenade, jonquille, émeraude... l'arc-en-ciel des centaines de couleurs teintes chaque année par Antoine Janot et ses ouvriers sur les fins draps de laine exportés du Languedoc vers les "Echelles du Levant", au siècle des Lumières. Antoine Janot ? Un "aventurier sujet à caution, aussi inquiet, aussi haut et aussi dangereux qu'il est bon teinturier". Ce Cahier le suit dans son parcours de créateur de couleurs. Alliant l'exploitation de sources d'archives inédites, l'archéologie expérimentale et la colorimétrie, il explore systématiquement ses procédés de teintures en grand teint, obtenues exclusivement à l'aide de colorants naturels. Un nouvel apport pionnier à l'histoire des couleurs. Une source d'inspiration et un outil précieux pour l'expérimentation d'alternatives à la pollution massive de nos environnements par les fibres et colorants synthétiques. Historienne et archéologue, Dominique Cardon étudie les textiles et leur teinture par les colorants naturels dans une approche pluridisciplinaire. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS (CIHAM). Elle a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2011 et la médaille Turner du Colour Group de Grande-Bretagne en 2025. Chercheuse en sciences du bois, Iris Brémaud explore les liens entre savoirs artisanaux et propriétés physiques et esthétiques des matières végétales : au moyen, ici, de la colorimétrie. Elle est directrice de recherche au CNRS (LMGC).

Par Dominique Cardon, Iris Brémaud
Chez Les mots qui portent

|

Auteur

Dominique Cardon, Iris Brémaud

Editeur

Les mots qui portent

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 85 couleurs d'Antoine Janot par Dominique Cardon, Iris Brémaud

Commenter ce livre

 

Les 85 couleurs d'Antoine Janot

Dominique Cardon, Iris Brémaud

Paru le 21/09/2025

304 pages

Les mots qui portent

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494830165
9782494830165
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.