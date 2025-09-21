Les 85 couleurs d'Antoine Janot

Aile de corbeau, fleur de grenade, jonquille, émeraude... l'arc-en-ciel des centaines de couleurs teintes chaque année par Antoine Janot et ses ouvriers sur les fins draps de laine exportés du Languedoc vers les "Echelles du Levant", au siècle des Lumières. Antoine Janot ? Un "aventurier sujet à caution, aussi inquiet, aussi haut et aussi dangereux qu'il est bon teinturier". Ce Cahier le suit dans son parcours de créateur de couleurs. Alliant l'exploitation de sources d'archives inédites, l'archéologie expérimentale et la colorimétrie, il explore systématiquement ses procédés de teintures en grand teint, obtenues exclusivement à l'aide de colorants naturels. Un nouvel apport pionnier à l'histoire des couleurs. Une source d'inspiration et un outil précieux pour l'expérimentation d'alternatives à la pollution massive de nos environnements par les fibres et colorants synthétiques. Historienne et archéologue, Dominique Cardon étudie les textiles et leur teinture par les colorants naturels dans une approche pluridisciplinaire. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS (CIHAM). Elle a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2011 et la médaille Turner du Colour Group de Grande-Bretagne en 2025. Chercheuse en sciences du bois, Iris Brémaud explore les liens entre savoirs artisanaux et propriétés physiques et esthétiques des matières végétales : au moyen, ici, de la colorimétrie. Elle est directrice de recherche au CNRS (LMGC).