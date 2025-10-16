Cache-cache avec les monstres

Non, les monstres ne sont pas toujours effrayants la nuit... parfois, ils veulent juste jouer ! C'est la surprenante découverte du petit héros de cette histoire, qui nous montre que la nuit peut aussi être pleine de rires, de couleurs et d'amitié. Dans ce livre original, des monstres rigolos se révèlent peu à peu grâce à des LED multicolores intégrées dans les pages. Quatre créatures aux formes étranges et aux couleurs vives apparaissent dans l'obscurité, transformant la peur en jeu. Un livre interactif et rassurant, qui accompagne les enfants dans leur rapport à la nuit et les invite à lire et jouer encore et encore... sans jamais avoir peur du noir !