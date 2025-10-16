Inscription
#Album jeunesse

Cache-cache avec les monstres

Carolina Zanotti, Sara Gianassi

Non, les monstres ne sont pas toujours effrayants la nuit... parfois, ils veulent juste jouer ! C'est la surprenante découverte du petit héros de cette histoire, qui nous montre que la nuit peut aussi être pleine de rires, de couleurs et d'amitié. Dans ce livre original, des monstres rigolos se révèlent peu à peu grâce à des LED multicolores intégrées dans les pages. Quatre créatures aux formes étranges et aux couleurs vives apparaissent dans l'obscurité, transformant la peur en jeu. Un livre interactif et rassurant, qui accompagne les enfants dans leur rapport à la nuit et les invite à lire et jouer encore et encore... sans jamais avoir peur du noir !

Par Carolina Zanotti, Sara Gianassi
Chez Nuinui jeunesse

Auteur

Carolina Zanotti, Sara Gianassi

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Cache-cache avec les monstres

Carolina Zanotti, Sara Gianassi

Paru le 16/10/2025

16 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

9782889574735
