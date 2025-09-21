Inscription
101 œuvres du 21ème siècle

A la une : 100 oeuvres qui ont marqué le XXI ? siècleLes Inrockuptibles révèlent les 100 oeuvres - musiques, films, séries, livres, arts - qui ont marqué le XXI ? siècle, plus la playlist 2001-2025 des 100 meilleurs titres. De Mulholland Drive à Lemonade, en passant par The Wire et Vernon Subutex, un voyage dans les créations qui ont tout changé. Spécial mode : Yseult, rock starA l'occasion de la Fashion Week, Yseult, artiste française la plus écoutée en 2024, s'offre un portfolio glam-rock. Mais aussi : Une virée avec Jafar Panahi, libre après 15 ans d'interdiction de quitter l'Iran. Kristen Stewart et son premier film, The Chronology of Water. The Sophs, le groupe californien qui pourrait bien devenir le nouveau Strokes. Jeremy Allen White dans la peau de Bruce Springsteen. 40 expositions à ne pas manquer cet automne. Et toujours : 50 pages de critiques sur la musique, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, les livres, les BD, les arts vivants, la photo, les podcasts, ainsi que nos rubriques Le Naufrage, Les Inrocks d'or, Trésor caché, l'agenda et la playlist du mois.

Par Les Inrockuptibles
Les Inrockuptibles

Les Inrockuptibles

Faits de société

101 œuvres du 21ème siècle

Paru le 21/09/2025

164 pages

12,90 €

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
