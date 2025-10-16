Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Forêts tropicales

David Hawcock

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre fascinant avec 4 pop-up géants qui donnent vie aux forêts tropicales en 3D ! A chaque double page, une forêt luxuriante se déploie en grand format grâce à des pop-up spectaculaires. En soulevant les rabats latéraux, explorez la richesse de ces écosystèmes extraordinaires : de la canopée peuplée d'oiseaux colorés jusqu'au sol humide où vivent insectes, amphibiens et grands fauves. Des illustrations vibrantes accompagnées de textes simples mais riches en découvertes vous révèlent les secrets des forêts tropicales du monde entier.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Forêts tropicales par David Hawcock

Commenter ce livre

 

Forêts tropicales

David Hawcock

Paru le 16/10/2025

8 pages

Nuinui jeunesse

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889574605
9782889574605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.