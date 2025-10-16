Un livre fascinant avec 4 pop-up géants qui donnent vie aux forêts tropicales en 3D ! A chaque double page, une forêt luxuriante se déploie en grand format grâce à des pop-up spectaculaires. En soulevant les rabats latéraux, explorez la richesse de ces écosystèmes extraordinaires : de la canopée peuplée d'oiseaux colorés jusqu'au sol humide où vivent insectes, amphibiens et grands fauves. Des illustrations vibrantes accompagnées de textes simples mais riches en découvertes vous révèlent les secrets des forêts tropicales du monde entier.