Comment le hareng a-t-il appris à l'éperlan à résister au gel ? Qu'est-ce qui relie les plantes aux volcans ? Les guêpes nous rendent-elles service ? L'IA sauvera-t-elle la biodiversité ? Les coraux résisteront ils au réchauffement climatique ? Une rivière a-t-elle des droits ? Entre évolution et extinction, chaînes alimentaires et espèces essentielles, réintroduction et reboisement, le paysage moderne de la biodiversité est un lieu vital à explorer. Mais comment s'y retrouver dans la science et l'importance de ce monde complexe ? Avec des cartes bien sûr ! Ce livre aborde 8 thématiques en lien avec la biodiversité et pour chacune, propose une carte mentale permettant de se familiariser avec les concepts, suivie d'une série de questions-réponses, avec des illustrations, pour approfondir !

Biodiversité

Richard Kemeny

Paru le 06/11/2025

160 pages

EDP Sciences

19,00 €

