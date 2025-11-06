Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Biodiversité

Benjamin Peylet, Richard Kemeny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment le hareng a-t-il appris à l'éperlan à résister au gel ? Qu'est-ce qui relie les plantes aux volcans ? Les guêpes nous rendent-elles service ? L'IA sauvera-t-elle la biodiversité ? Les coraux résisteront ils au réchauffement climatique ? Une rivière a-t-elle des droits ? Entre évolution et extinction, chaînes alimentaires et espèces essentielles, réintroduction et reboisement, le paysage moderne de la biodiversité est un lieu vital à explorer. Mais comment s'y retrouver dans la science et l'importance de ce monde complexe ? Avec des cartes bien sûr ! Ce livre aborde 8 thématiques en lien avec la biodiversité et pour chacune, propose une carte mentale permettant de se familiariser avec les concepts, suivie d'une série de questions-réponses, avec des illustrations, pour approfondir !

Par Benjamin Peylet, Richard Kemeny
Chez EDP Sciences

| 1 Partages

Auteur

Benjamin Peylet, Richard Kemeny

Editeur

EDP Sciences

Genre

Sciences de la vie

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Biodiversité par Benjamin Peylet, Richard Kemeny

Commenter ce livre

 

Biodiversité

Richard Kemeny trad. Benjamin Peylet

Paru le 06/11/2025

160 pages

EDP Sciences

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759837076
9782759837076
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.