#Manga

Bota Bota

Djamel Rabahi, Paru Itagaki

D'amour et de sang, ou la poursuite du bonheur par Paru Itagaki ( Beastars ) ! Mako désespère de trouver l'amour. Pourtant, elle est entreprenante, séduisante et a un travail stable... mais se met à saigner du nez dès qu'elle touche quoi que ce soit qui lui paraisse malpropre. Le moindre contact physique est une épreuve, et un baiser entraîne des torrents écarlates ! Elle a bien tenté de combattre son handicap en s'exposant à la saleté au péril de sa vie, mais rien n'y fait : son blocage psychologique semble insurmontable... Mako n'abandonne pas pour autant. Un jour, elle rencontrera bien un homme capable de supporter le sang, même au lit ! Après Beastars , Paru Itagaki s'attaque à la romance entre humains ! Et ce n'est pas plus simple qu'entre animaux... Dans ce récit en un volume, elle met à nu une femme moderne à la recherche d'amour, de sexe, mais surtout d'acceptation de soi.

Par Djamel Rabahi, Paru Itagaki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Djamel Rabahi, Paru Itagaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Bota Bota

Paru Itagaki trad. Djamel Rabahi

Paru le 02/10/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032719817
© Notice établie par ORB
