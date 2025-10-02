Doga of the great arch Tome 5

Le road trip fantastique d'un noble cyborg et d'une as du système D ! A bord d'un train en flammes, Doga et Yote ont réussi à rejoindre la mine de Magraba, dirigée par le frère de la jeune fille. Ce dernier voit d'un mauvais oeil le voyage entrepris par les deux associés, mais accepte de les aider lorsqu'il constate la détermination de sa petite soeur adorée... Après tout, qui dit que la magie des sirènes n'existe pas, puisque Doga elle-même est revenue à la vie de façon miraculeuse quand elle était encore bébé ? Le plan de Nondo est on ne peut plus simple : cacher le duo dans la cale d'un dirigeable, direction la république de Shunauchi ! La promesse d'une nouvelle vie vaut bien mille trésors ! Après l'expérience Badducks , Toryumon Takeda livre une oeuvre de steampunk fantasy riche et aboutie. A la poursuite des légendes, l'aventure vous tend les bras !