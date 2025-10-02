Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

L'anneau de Gygès Tome 3

Alex Ponthaut, Takahiro Kato

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le super-pouvoir ne fait pas le super-héros... La situation commence à se compliquer pour Takeru... En effet, au cours d'un braquage, son ami d'enfance s'est servi de lui pour rendre invisibles trois de ses sbires et ainsi commettre des assassinats ! Et pas n'importe lesquels... De quoi attirer les soupçons de la police et des yakuzas, désormais en quête de vengeance. Pour ne rien arranger, Kazanin, lui-même témoin du pouvoir d'invisibilité au moment de son accident, a repris connaissance et demande à parler en privé avec son ancien confrère... Va-t-il révéler le secret du mangaka ? Quand vos rêves se réalisent, c'est peut-être le début du cauchemar... Dans un mélange de suspense et d'humour noir, L'Anneau de Gygès nous entraîne sur les pas de héros amateurs qui ont bien mal commencé leur carrière !

Par Alex Ponthaut, Takahiro Kato
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Alex Ponthaut, Takahiro Kato

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'anneau de Gygès Tome 3 par Alex Ponthaut, Takahiro Kato

Commenter ce livre

 

L'anneau de Gygès Tome 3

Takahiro Kato trad. Alex Ponthaut

Paru le 02/10/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032717226
9791032717226
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.