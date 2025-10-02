L'anneau de Gygès Tome 3

Le super-pouvoir ne fait pas le super-héros... La situation commence à se compliquer pour Takeru... En effet, au cours d'un braquage, son ami d'enfance s'est servi de lui pour rendre invisibles trois de ses sbires et ainsi commettre des assassinats ! Et pas n'importe lesquels... De quoi attirer les soupçons de la police et des yakuzas, désormais en quête de vengeance. Pour ne rien arranger, Kazanin, lui-même témoin du pouvoir d'invisibilité au moment de son accident, a repris connaissance et demande à parler en privé avec son ancien confrère... Va-t-il révéler le secret du mangaka ? Quand vos rêves se réalisent, c'est peut-être le début du cauchemar... Dans un mélange de suspense et d'humour noir, L'Anneau de Gygès nous entraîne sur les pas de héros amateurs qui ont bien mal commencé leur carrière !