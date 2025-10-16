La marmotte qui ne voulait pas hiberner

Marminette, téméraire, aime les histoires que lui racontent ses amis : Bravachou, le chamois, Grinchon, le lièvre variable et Migno, fidèle compagnon, qui passent tout l'hiver dans les montagnes. Elle aussi voudrait connaître le coucher de soleil sur les glaciers, les joies des belles glissades, leurs descentes en luge inoubliables... Bref ! Marminette n'a qu'une idée en tête : découvrir la neige ! Mais, a-t-elle bien mesuré les dangers de la saison froide ? Est-elle prête pour la grande aventure ? Une belle histoire de découverte et d'amitié pour les enfants à partir de 7 ans. Les auteurs : Clémounette Linotte (textes) et Arsène Desbois (illustrations) ont déjà publié "Les vacances du vent" à la Fontaine de Siloé.