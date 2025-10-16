Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

La marmotte qui ne voulait pas hiberner

Clémounette Linotte, Arsène Desbois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marminette, téméraire, aime les histoires que lui racontent ses amis : Bravachou, le chamois, Grinchon, le lièvre variable et Migno, fidèle compagnon, qui passent tout l'hiver dans les montagnes. Elle aussi voudrait connaître le coucher de soleil sur les glaciers, les joies des belles glissades, leurs descentes en luge inoubliables... Bref ! Marminette n'a qu'une idée en tête : découvrir la neige ! Mais, a-t-elle bien mesuré les dangers de la saison froide ? Est-elle prête pour la grande aventure ? Une belle histoire de découverte et d'amitié pour les enfants à partir de 7 ans. Les auteurs : Clémounette Linotte (textes) et Arsène Desbois (illustrations) ont déjà publié "Les vacances du vent" à la Fontaine de Siloé.

Par Clémounette Linotte, Arsène Desbois
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Clémounette Linotte, Arsène Desbois

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Livres 0-3 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La marmotte qui ne voulait pas hiberner par Clémounette Linotte, Arsène Desbois

Commenter ce livre

 

La marmotte qui ne voulait pas hiberner

Clémounette Linotte, Arsène Desbois

Paru le 20/11/2025

La Fontaine de Siloé

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842068998
9782842068998
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.