#Essais

Au coeur de la country

Clovis Goux

Phénomènes et légendes de la country Des montagnes des Appalaches jusqu'aux faubourgs de Charleville-Mézière, longue fut la route qui emmena une poignée d'immigrés, partis du sud profond des Etats-Unis avec leurs violons vers le sommet des charts internationaux. Si un même cercle lie la Carter Family à Johnny Cash, Dolly Parton à Taylor Swift, Hank Williams à Gram Parsons, Jimmie Rodgers à Kris Kristofferson, c'est que la Country, par sa nature et son génie, est parvenue à unir les hommes au-delà des frontières, à élever les âmes à travers les cycles du temps. Dans ce livre, véritable déclaration d'amour aux paysages et aux figures de la Country, Clovis Goux raconte la création de cette tradition profondément américaine qui a su conquérir le monde. L'auteur part des grandes plaines du Texas vers la scène du Grand Ole Opry de Nashville, en passant par les Honky Tonks du Tennessee ou les trottoirs du Hollywood Boulevard, pour convoquer une esthétique et un imaginaire sublimés par le cinéma comme par la mode. " Par-delà les villes et les autoroutes, par-delà les campagnes et les champs, prolifère une musique à nulle autre pareille. Depuis ses origines, la Country ne parle qu'un seul langage : celui de la simplicité, d'une musique faite par et pour les humbles, d'une musique qui s'écoute avec le coeur. "

Par Clovis Goux
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Clovis Goux

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Variété internationale

Au coeur de la country

Clovis Goux

Paru le 06/11/2025

256 pages

Le Cherche Midi

16,90 €

9782749183381
