#Imaginaire

Shakti

Stefan Platteau

ActuaLitté
Au coeur du Vyanthryr, forêt boréale à la fois sauvage, enchanteresse et impitoyable, une troupe de guerriers, harcelée par l'ennemi et rongée par la suspicion, avance vers le Roi-diseur. L'équilibre fragile entre compagnons se délite. Sommée de s'expliquer, l'énigmatique courtisane Shakti, seule femme de l'expédition, raconte enfin son passé complexe, ses blessures et ses choix... Le mystère s'épaissit autour des Sentiers des Astres et de l'Outre-Songe, dévoilant un monde où magie et réalité s'entrelacent.

Paru le 02/10/2025

464 pages

Au Diable Vauvert

25,00 €

9791030707595
