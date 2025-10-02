Artiste au succès planétaire, Taylor Swift est l'une des plus grandes stars de l'histoire de la musique. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale ? Ce que les non-Swifties n'ont pas compris, c'est que la réponse est sous leurs yeux — ou plutôt, dans leurs oreilles — dans les textes de ses chansons. En près de vingt ans de carrière, Taylor Swift a écrit la totalité des titres qui composent ses onze albums. Dans ce véritable journal intime, elle se livre sur ses amours, ses failles et ses blessures, mais aussi sur la difficulté d'être une femme puissante dans le monde d'aujourd'hui. Swiftology explore la plume singulière et authentique de Taylor Swift et nous amène à découvrir comment, derrière les mots, elle raconte sa vie et se dévoile sans retenue à ses fans.