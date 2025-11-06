Inscription
#Essais

Petit manuel du parfait aventurier

Pierre Mac Orlan, Orlan pierre Mac

ActuaLitté
Pédagogue insolite, l'auteur de Quai des brumes et du Chant de l'équipage, dont Queneau faisait ses délices, s'adresse aux sédentaires, "compagnons de la bouteille d'encre", qui brûlent de vivre la grande aventure sans quitter le confort d'une vie douillette : petits voyages soigneusement choisis, villes et cabarets mythiques, lectures essentielles et rares, tout est là qui permet de planter le décor du roman d'aventures et de prendre la plume comme on prendrait la mer.

Pierre Mac Orlan, Orlan pierre Mac
Chez Mercure de France

|

Auteur

Pierre Mac Orlan, Orlan pierre Mac

Editeur

Mercure de France

Genre

Récits de voyage

Petit manuel du parfait aventurier

Pierre Mac Orlan, Orlan pierre Mac

Paru le 06/11/2025

96 pages

Mercure de France

6,50 €

ActuaLitté
9782715267305
© Notice établie par ORB
