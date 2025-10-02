Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Today is a good day to...

Thomas Lélu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Artiste polymorphe de renommée internationale et à la causticité reconnaissable entre mille, le plasticien Thomas Lélu navigue d'un domaine à l'autre en s'affranchissant des disciplines. Ses billets d'humeur quotidiens sont devenus un rendez-vous incontournable sur ses réseaux. Retrouvez, dans ce carnet, 100 billets à compléter et àdétacher pour les afficher, les offrir, leur donner la destinée de votre choix. Au travers de son oeuvre et de nombreuses collaborations avec des maisons de prestige, Thomas Lélu détourne avec ironie les codes de la mode, de la publicité et de l'art contemporain pour mieux questionner notre société, franchissant sans cesse les frontières entre art, écriture et médias sociaux. Il est suivi par plus de 700 000 personnes sur son compte Instagram @thomaslelu.

Par Thomas Lélu
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Thomas Lélu

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Today is a good day to... par Thomas Lélu

Commenter ce livre

 

Today is a good day to...

Thomas Lélu

Paru le 02/10/2025

208 pages

Leduc.s éditions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534844
9791028534844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.