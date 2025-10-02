Today is a good day to...

Artiste polymorphe de renommée internationale et à la causticité reconnaissable entre mille, le plasticien Thomas Lélu navigue d'un domaine à l'autre en s'affranchissant des disciplines. Ses billets d'humeur quotidiens sont devenus un rendez-vous incontournable sur ses réseaux. Retrouvez, dans ce carnet, 100 billets à compléter et àdétacher pour les afficher, les offrir, leur donner la destinée de votre choix. Au travers de son oeuvre et de nombreuses collaborations avec des maisons de prestige, Thomas Lélu détourne avec ironie les codes de la mode, de la publicité et de l'art contemporain pour mieux questionner notre société, franchissant sans cesse les frontières entre art, écriture et médias sociaux. Il est suivi par plus de 700 000 personnes sur son compte Instagram @thomaslelu.