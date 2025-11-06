Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

500 trucs et astuces pour l'aquarelle

Laurent Laget, Trudy Friend

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confronté, vous trouverez dans cet ouvrage la solution pour améliorer votre technique d'aquarelle ? ! Trudy Friend, professeure d'art renommée, vous offre ses conseils d'experte et ses astuces pratiques pour réussir à maîtriser un large éventail de techniques à l'aquarelle. Elle aborde notamment le bon maniement des pinceaux, les mélanges de couleurs, l'ajout de détails et la gestion des textures. Que vos sujets de prédilection soient plutôt les paysages, les fleurs, les animaux ou l'architecture, vous trouverez dans ce livre des solutions pratiques aux erreurs les plus courantes et pourrez ainsi prendre confiance et améliorer votre savoir-faire. Artiste débutant ou plus chevronné, ce livre est un incontournable pour maîtriser les 1 ? 001 subtilités de l'aquarelle ? !

Par Laurent Laget, Trudy Friend
Chez Vigot

|

Auteur

Laurent Laget, Trudy Friend

Editeur

Vigot

Genre

Aquarelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 500 trucs et astuces pour l'aquarelle par Laurent Laget, Trudy Friend

Commenter ce livre

 

500 trucs et astuces pour l'aquarelle

Trudy Friend trad. Laurent Laget

Paru le 06/11/2025

128 pages

Vigot

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711427567
9782711427567
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.