Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les Samouraïs

Benjamin Brillaud, Nota bene Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les samouraïs incarnent l'image d'un Japon iconique. Figures militaires et morales majeures pendant près de mille ans, ils fascinent toujours. Qui sont-ils vraiment ? C'est ce qu'explore Benjamin Brillaud avec un collectif d'experts chevronnés. Derrière les fantasmes se cache une réalité complexe et méconnue. Cette synthèse inédite, réalisée par les meilleurs historiens, retrace mille ans d'histoire : l'apparition de cette caste guerrière, ses codes d'honneur, son art de la guerre, ses figures légendaires. De la féodalisation du Japon jusqu'à l'ère Meiji, découvrez comment les samouraïs ont façonné une civilisation entière. Une plongée passionnante dans un univers familier et mystérieux, dont l'héritage inspire encore aujourd'hui écrivains et cinéastes. Voyage dans le temps et le Japon mythique et historique.

Par Benjamin Brillaud, Nota bene Collectif
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Benjamin Brillaud, Nota bene Collectif

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Japon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Samouraïs par Benjamin Brillaud, Nota bene Collectif

Commenter ce livre

 

Les Samouraïs

Benjamin Brillaud, Nota bene Collectif

Paru le 02/10/2025

368 pages

Editions Tallandier

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021066045
9791021066045
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.