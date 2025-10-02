Les samouraïs incarnent l'image d'un Japon iconique. Figures militaires et morales majeures pendant près de mille ans, ils fascinent toujours. Qui sont-ils vraiment ? C'est ce qu'explore Benjamin Brillaud avec un collectif d'experts chevronnés. Derrière les fantasmes se cache une réalité complexe et méconnue. Cette synthèse inédite, réalisée par les meilleurs historiens, retrace mille ans d'histoire : l'apparition de cette caste guerrière, ses codes d'honneur, son art de la guerre, ses figures légendaires. De la féodalisation du Japon jusqu'à l'ère Meiji, découvrez comment les samouraïs ont façonné une civilisation entière. Une plongée passionnante dans un univers familier et mystérieux, dont l'héritage inspire encore aujourd'hui écrivains et cinéastes. Voyage dans le temps et le Japon mythique et historique.