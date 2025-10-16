Un hommage visuel et narratif à l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock. Le livre retrace avec passion leur parcours exceptionnel, des débuts à Dublin jusqu'aux tournées planétaires, dans une édition richement illustrée et documentée. Plongez dans l'univers légendaire de U2, entre hymnes, engagements humanitaires et concerts mythiques. Un livre incontournable pour revivre toute l'histoire du plus grand groupe de rock irlandais. De leurs débuts à Dublin à leurs concerts géants aux quatre coins du monde, U2 - Until the End of the World retrace l'ascension fulgurante d'un groupe devenu une véritable légende de la scène rock internationale. A travers des décennies d'innovation musicale, d'engagements politiques et humanitaires, et de tournées à couper le souffle, U2 a su marquer chaque époque tout en restant fidèle à ses valeurs. Cet ouvrage richement illustré plonge le lecteur au coeur de leur univers, en explorant aussi bien les coulisses de la création que les moments phares de leur carrière. Une célébration visuelle et narrative d'un groupe iconique dont l'influence dépasse largement le cadre de la musique.