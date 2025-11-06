Cet ouvrage rassemble plus de soixante planches illustrées qui rendent hommage à la beauté, à la diversité et à l'élégance du monde équestre au travers du regard de Marine Oussedik, artiste dont l'oeuvre est entièrement dédié à cet animal noble et puissant. L'autrice explore avec sensibilité et précision l'univers du cheval, d'abord d'un point de vue anatomique et général, puis en célébrant la diversité des races équines, enfin en s'attachant aux différentes pratiques et écoles équestres. A la frontière entre l'atlas illustré et le livre d'art, Croquis équestres est une oeuvre singulière, aussi pédagogique qu'esthétique. La beauté de ses dessins séduira les amoureux du cheval comme les amateurs de peinture.