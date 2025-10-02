Un cadeau pour le Père Noël

Un récit magique et drôle pour apprendre l'importance de la surprise et de la gentillesse, accompagné de volets à soulever pour découvrir le contenu de chaque paquet cadeau. Cette année, le Père Noël et ses lutins sont de nouveau occupés à exaucer les souhaits des enfants du monde entier. Mais quelque chose cloche... et les cadeaux sont de plus en plus bizarres. Une brouette au lieu d'une clarinette ? Un furet au lieu d'une fusée ? Quel bazar !