Un cadeau pour le Père Noël

Colette Barker, Martina Orsi, Romain Labat

Un récit magique et drôle pour apprendre l'importance de la surprise et de la gentillesse, accompagné de volets à soulever pour découvrir le contenu de chaque paquet cadeau. Cette année, le Père Noël et ses lutins sont de nouveau occupés à exaucer les souhaits des enfants du monde entier. Mais quelque chose cloche... et les cadeaux sont de plus en plus bizarres. Une brouette au lieu d'une clarinette ? Un furet au lieu d'une fusée ? Quel bazar !

Par Colette Barker, Martina Orsi, Romain Labat
Chez Sassi Editore

Auteur

Colette Barker, Martina Orsi, Romain Labat

Editeur

Sassi Editore

Genre

Albums 3 ans et +

Un cadeau pour le Père Noël

Colette Barker, Martina Orsi trad. Romain Labat

Paru le 02/10/2025

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

9788830331105
