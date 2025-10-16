Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La thérapie comportementale dialectique

Ueli Kramer, Caroline Chiron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un panorama complet de la TCD et de ses multiples champs d'action La thérapie comportementale dialectique (TCD) s'implante de plus en plus en francophonie au vu de son efficacité prouvée dans le traitement du trouble de la personnalité borderline, un trouble particulièrement compliqué à prendre en charge caractérisé par un haut risque suicidaire. Approche innovante, centrée sur la dialectique fondamentale de l'acceptation et du changement, la TCD accompagne les personnes présentant une dysrégulation émotionnelle et comportementale sévère. Elle est adaptable en fonction des troubles psychiques, difficultés et contextes. En plus des aspects théoriques, structurels, cliniques et de mise en oeuvre de la TCD, ce livre en aborde les nouveaux champs d'applications : - les addictions ; - le trouble du spectre de l'autisme ; - les troubles alimentaires ; - le trouble de stress post-traumatique... Il s'intéresse également aux liens entre la TCD et d'autres approches psychothérapeutiques. Ce véritable mode d'emploi de la TCD présente les spécificités pour une prise en charge adaptée au lieu de consultation et à la population accueillie.

Par Ueli Kramer, Caroline Chiron
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Ueli Kramer, Caroline Chiron

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Thérapies comportementales et

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La thérapie comportementale dialectique par Ueli Kramer, Caroline Chiron

Commenter ce livre

 

La thérapie comportementale dialectique

Caroline Chiron

Paru le 16/10/2025

352 pages

De Boeck supérieur

32,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807367203
9782807367203
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.