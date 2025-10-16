Un panorama complet de la TCD et de ses multiples champs d'action La thérapie comportementale dialectique (TCD) s'implante de plus en plus en francophonie au vu de son efficacité prouvée dans le traitement du trouble de la personnalité borderline, un trouble particulièrement compliqué à prendre en charge caractérisé par un haut risque suicidaire. Approche innovante, centrée sur la dialectique fondamentale de l'acceptation et du changement, la TCD accompagne les personnes présentant une dysrégulation émotionnelle et comportementale sévère. Elle est adaptable en fonction des troubles psychiques, difficultés et contextes. En plus des aspects théoriques, structurels, cliniques et de mise en oeuvre de la TCD, ce livre en aborde les nouveaux champs d'applications : - les addictions ; - le trouble du spectre de l'autisme ; - les troubles alimentaires ; - le trouble de stress post-traumatique... Il s'intéresse également aux liens entre la TCD et d'autres approches psychothérapeutiques. Ce véritable mode d'emploi de la TCD présente les spécificités pour une prise en charge adaptée au lieu de consultation et à la population accueillie.