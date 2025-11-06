50 questions sur la nutrition et les pathologies digestives

Rédigé par des experts, cet ouvrage est centré sur le rôle incontournable de la nutrition dans les pathologies digestives. Le clinicien y trouvera les réponses aux questions qu'il se pose dans sa pratique quotidienne sur la nutrition du patient adaptée à chaque maladie, lui apportant une aide précieuse, à la fois complète et synthétique. Les 50 chapitres sont répartis en douze parties dédiées aux différentes pathologies digestives, depuis les intolérances alimentaires jusqu'aux pathologies du foie et du pancréas, en passant par les cancers digestifs.